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FLEX Commodities Appoints Compliance Analyst from Morgan Stanley
Ex-Morgan Stanley associate Khushi Vakil has joined the firm. Image Credit: FLEX Commodities
Marine fuel trading firm FLEX Commodities FZCO has hired a compliance analyst in Dubai.
Khushi Vakil has joined the firm as a compliance analyst, the firm said in a LinkedIn post on Wednesday.
Vakil previously worked for over five years with Morgan Stanley in Mumbai as an associate.
“With a strong foundation in compliance, risk assessment, and stakeholder collaboration, Khushi will play an important role in strengthening our customer and supplier onboarding, KYC processes, sanctions screening, and compliance framework as we continue to expand our global operations,” FLEX Commodities said.
Last month, FLEX Commodities appointed Milind Homkar as its trade controller.