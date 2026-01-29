Weekly Vessel Scrapping Report 2026: Week 4

by VesselsValue.com
Thursday January 29, 2026

As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been. 

To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.

Demolition Sales  January 22 – January 28, 2026

Sale Date         Sold Name     Vessel Type     Built Date        Seller    
27-01-2026     Global Star     SMALL TANKER     Apr 1999     Glory International    
27-01-2026     Yun Da You 6     SMALL TANKER     Oct 2005     Vitality Winner    
27-01-2026     Yong Ang     REEFER     Feb 1998     Resurgence Ship Management    
25-01-2026     Hong Li     HANDY BULKER     Aug 1995     Hong Kong Xin Hui Shipping Group    
25-01-2026     Quartz     HANDY TANKER     Dec 1996     Luckin Maritime Co    
25-01-2026     Lumoso Permai     HANDYMAX     Sep 1994     Lumoso Pratama Line    
24-01-2026     Abinsk     HANDY BULKER     Mar 1983     Strategic Grain Management    
23-01-2026     Seapeak Mars     LARGE LNG     Dec 2004     Seapeak    

 

About VesselsValue.com

VesselsValue.com is the online intelligence and information service used by the world's leading commercial and investment banks, private equity, investment and hedge funds, shipowners and operators, lawyers, accountants and brokers.

With our core of belief in speed, usability and convenience, we provide instant and unbiased values at the click of a button, helping existing and potential shipping investors better quantify risk, improve reporting and identify opportunity, saving time and money.

