Weekly Vessel Scrapping Report 2026: Week 4
Thursday January 29, 2026
As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been.
To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.
Demolition Sales January 22 – January 28, 2026
|Sale Date
|Sold Name
|Vessel Type
|Built Date
|Seller
|27-01-2026
|Global Star
|SMALL TANKER
|Apr 1999
|Glory International
|27-01-2026
|Yun Da You 6
|SMALL TANKER
|Oct 2005
|Vitality Winner
|27-01-2026
|Yong Ang
|REEFER
|Feb 1998
|Resurgence Ship Management
|25-01-2026
|Hong Li
|HANDY BULKER
|Aug 1995
|Hong Kong Xin Hui Shipping Group
|25-01-2026
|Quartz
|HANDY TANKER
|Dec 1996
|Luckin Maritime Co
|25-01-2026
|Lumoso Permai
|HANDYMAX
|Sep 1994
|Lumoso Pratama Line
|24-01-2026
|Abinsk
|HANDY BULKER
|Mar 1983
|Strategic Grain Management
|23-01-2026
|Seapeak Mars
|LARGE LNG
|Dec 2004
|Seapeak