Consultancy Firm Kickster Launches FuelEU Compliance Marketplace
Kickster says the digital platform aims to simplify FuelEU Maritime compliance pooling and improve market transparency. File Image / Pixabay
Consultancy firm Kickster Group has launched the Kickster FuelEU Marketplace, a digital platform designed to help maritime companies manage compliance with the FuelEU Maritime regulation.
The new platform is designed to simplify compliance pooling, a mechanism that allows companies to balance compliance surpluses and deficits across vessels, it said in an email statement on Thursday.
“KICKSTER FUELEU MARKETPLACE simplifies this complexity by offering a neutral, digital compliance ecosystem that enhances transparency, accelerates contractual workflows, and aggregates market demand for pooling opportunities,” Pietro Valaguzza, CEO of Kickster Group, said.
According to Kickster, the platform includes a digital pooling marketplace, an automated compliance calculator, verification tools for participants, and dashboards providing analytics and market data.
The marketplace is aimed at shipowners, operators, ship managers, charterers, bunker suppliers and compliance consultants.
Companies can sign up for a free enterprise account to access the calculator and view market liquidity, while a premium membership allows users to list pooling offers and negotiate agreements.