Sonan Bunkers' Panama Unit Appoints Trading Manager

by Ship & Bunker News Team

London-based Sonan Bunkers’ subsidiary in Panama has hired a trading manager.

David Ortiz has joined as a trading manager at Sonan Energy Panama, Hernan Ortiz, managing director of Sonan Energy Panama, said in a LinkedIn post on Sunday.

“David brings a strong international background and a disciplined mindset shaped by his early service as a U.S. Marine, where he spent four years serving in the United States, Afghanistan, and other international assignments, Ortiz said.

“Following his military service, David began his career in the bunker trading industry in Dubai in May 2016. Since then, he has built nearly a decade of experience as a bunker trader, first in Dubai for over a year and later in the United States for around 8 years, developing extensive market knowledge and global relationships.”

Ortiz was previously a bunker & lubricant trader for Glander International Bunkering from May 2016 to July 2025 in Florida.

Sonan Bunkers opened its first Americas office in Panama last year.