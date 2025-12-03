EMEA News
Dan-Bunkering Hires Senior Fuel Supplier in Copenhagen
Jorgensen was previously an HR specialist for Bunker Holding. Image Credit: Claire-Celine Bausager Jorgensen / LinkedIn
Global hybrid marine fuels firm Dan-Bunkering has hired a new senior fuel supplier in Copenhagen.
Claire-Celine Bausager Jorgensen has joined the company as a senior fuel supplier in Copenhagen as of this month, she said in a LinkedIn post this week.
Jorgensen was previously an HR specialist for parent company Bunker Holding from December 2022 to last month.
She had earlier worked for Dan-Bunkering from 2016 to 2022.
"I spent seven great years at Dan-Bunkering earlier in my career, followed by three valuable years in HR at Bunker Holding," Jorgensen said.
"After taking some time off for maternity leave, stepping back into Dan-Bunkering truly feels like returning to my roots."