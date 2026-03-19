Weekly Vessel Scrapping Report 2026: Week 11
Thursday March 19, 2026
As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been.
To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.
Demolition Sales March 12 – March 18, 2026
|Sale Date
|Name
|Ship Type
|Build Date
|Seller
|3/17/2026
|Maya
|HANDY TANKER
|Jun 2000
|Undisclosed
|3/17/2026
|Puteri Zamrud
|LARGE LNG
|May 1996
|MISC
|3/14/2026
|Toro
|GEN CARGO
|Nov 1989
|Almar Denizcilik Ticaret
|3/13/2026
|Puteri Zamrud Satu
|LARGE LNG
|Jan 2004
|MISC
|3/13/2026
|Puteri Firus Satu
|LARGE LNG
|Sep 2004
|MISC
|3/13/2026
|Puteri Mutiara Satu
|LARGE LNG
|Apr 2005
|MISC
|3/13/2026
|Jin Jiang
|CAPESIZE
|Aug 2000
|Ping On Enterprise
|3/13/2026
|Kokopo Chief
|FEEDERMAX
|May 1991
|Swire Shipping
|3/13/2026
|Wantong Summer
|HANDYMAX
|May 1996
|Just Power Holdings
|3/13/2026
|Ocean Amazing
|HANDYMAX
|Jan 1998
|Indofood Sukses Makmur
|3/13/2026
|Energia Centaurus
|POST PANAMAX BULKER
|Jun 2001
|MOL