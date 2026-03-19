Weekly Vessel Scrapping Report 2026: Week 11

by VesselsValue.com
Thursday March 19, 2026

As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been. 

To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.

Demolition Sales  March 12 – March 18, 2026

Sale Date     Name     Ship Type     Build Date     Seller    
3/17/2026     Maya     HANDY TANKER     Jun 2000     Undisclosed    
3/17/2026     Puteri Zamrud     LARGE LNG     May 1996     MISC    
3/14/2026     Toro     GEN CARGO     Nov 1989     Almar Denizcilik Ticaret    
3/13/2026     Puteri Zamrud Satu     LARGE LNG     Jan 2004     MISC    
3/13/2026     Puteri Firus Satu     LARGE LNG     Sep 2004     MISC    
3/13/2026     Puteri Mutiara Satu     LARGE LNG     Apr 2005     MISC    
3/13/2026     Jin Jiang     CAPESIZE     Aug 2000     Ping On Enterprise    
3/13/2026     Kokopo Chief     FEEDERMAX     May 1991     Swire Shipping    
3/13/2026     Wantong Summer     HANDYMAX     May 1996     Just Power Holdings    
3/13/2026     Ocean Amazing     HANDYMAX     Jan 1998     Indofood Sukses Makmur    
3/13/2026     Energia Centaurus     POST PANAMAX BULKER     Jun 2001     MOL    

About VesselsValue.com

VesselsValue.com is the online intelligence and information service used by the world's leading commercial and investment banks, private equity, investment and hedge funds, shipowners and operators, lawyers, accountants and brokers.

With our core of belief in speed, usability and convenience, we provide instant and unbiased values at the click of a button, helping existing and potential shipping investors better quantify risk, improve reporting and identify opportunity, saving time and money.

To contact the editor responsible for this story email us at editor@shipandbunker.com