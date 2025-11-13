Weekly Vessel Scrapping Report 2025: Week 46

by VesselsValue.com
Thursday November 13, 2025

As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been. 

To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.

Demolition Sales  November 6 – November 12, 2025

Sale Date         Sold Name     Vessel Type     Built Date        Seller    
11-11-2025     Tara     MPP     Oct 1994     Alphamoon Shipping Management    
11-11-2025     Fu Ocean     CAPESIZE     Feb 2001     Libra Seaways    
10-11-2025     Ju Da     PANAMAX BULKER     Jul 2005     COSCO Shipping Bulk    
10-11-2025     Yuan Zhi Hai     PANAMAX BULKER     Oct 2005     COSCO Shipping Bulk    
10-11-2025     Jia Xin Shan     SUPRAMAX     Dec 2004     COSCO Shipping Bulk    
10-11-2025     Jia Shun Shan     SUPRAMAX     Oct 2005     COSCO Shipping Bulk    
10-11-2025     Jia Xiang Shan     SUPRAMAX     Jan 2005     COSCO Shipping Bulk    
10-11-2025     Jia Ning Shan     SUPRAMAX     Aug 2005     COSCO Shipping Bulk    

 

About VesselsValue.com

VesselsValue.com is the online intelligence and information service used by the world's leading commercial and investment banks, private equity, investment and hedge funds, shipowners and operators, lawyers, accountants and brokers.

With our core of belief in speed, usability and convenience, we provide instant and unbiased values at the click of a button, helping existing and potential shipping investors better quantify risk, improve reporting and identify opportunity, saving time and money.

To contact the editor responsible for this story email us at editor@shipandbunker.com