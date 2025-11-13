Features
Weekly Vessel Scrapping Report 2025: Week 46
Thursday November 13, 2025
As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been.
To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.
Demolition Sales November 6 – November 12, 2025
|Sale Date
|Sold Name
|Vessel Type
|Built Date
|Seller
|11-11-2025
|Tara
|MPP
|Oct 1994
|Alphamoon Shipping Management
|11-11-2025
|Fu Ocean
|CAPESIZE
|Feb 2001
|Libra Seaways
|10-11-2025
|Ju Da
|PANAMAX BULKER
|Jul 2005
|COSCO Shipping Bulk
|10-11-2025
|Yuan Zhi Hai
|PANAMAX BULKER
|Oct 2005
|COSCO Shipping Bulk
|10-11-2025
|Jia Xin Shan
|SUPRAMAX
|Dec 2004
|COSCO Shipping Bulk
|10-11-2025
|Jia Shun Shan
|SUPRAMAX
|Oct 2005
|COSCO Shipping Bulk
|10-11-2025
|Jia Xiang Shan
|SUPRAMAX
|Jan 2005
|COSCO Shipping Bulk
|10-11-2025
|Jia Ning Shan
|SUPRAMAX
|Aug 2005
|COSCO Shipping Bulk