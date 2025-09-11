Features
Weekly Vessel Scrapping Report 2025: Week 36
Thursday September 11, 2025
As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been.
To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.
Demolition Sales September 4 – September 10, 2025
|Sale Date
|Sold Name
|Vessel Type
|Built Date
|Seller
|09-09-2025
|Yin Pu
|HANDYMAX
|Sep 1997
|Shanghai Time Shipping
|09-09-2025
|Hai Huang Xing
|PANAMAX BULKER
|Jul 2005
|COSCO Shipping Bulk
|09-09-2025
|LNG Jamal
|LARGE LNG
|Oct 2000
|J3 Consortium
|08-09-2025
|Bonita
|PANAMAX BULKER
|Jul 2001
|Grehel Shipmanagement
|08-09-2025
|Kavita
|HANDY BULKER
|Jul 1995
|Cassini Ship Owning