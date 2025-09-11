Weekly Vessel Scrapping Report 2025: Week 36

by VesselsValue.com
Thursday September 11, 2025

As a credit manager, the last thing you want to discover when chasing an invoice is the vessel you bunkered 4 weeks ago has just been sold for scrap. And today, the risk of that happening is greater than its ever been. 

To help keep on top of the most recent changes in the world fleet, every week thanks to online maritime intelligence and information service VesselsValue.com, we tell you which vessels have been sold for demolition in the last week.

Demolition Sales  September 4 – September 10, 2025

Sale Date         Sold Name     Vessel Type     Built Date        Seller    
09-09-2025     Yin Pu     HANDYMAX     Sep 1997     Shanghai Time Shipping    
09-09-2025     Hai Huang Xing     PANAMAX BULKER     Jul 2005     COSCO Shipping Bulk    
09-09-2025     LNG Jamal     LARGE LNG     Oct 2000     J3 Consortium    
08-09-2025     Bonita     PANAMAX BULKER     Jul 2001     Grehel Shipmanagement    
08-09-2025     Kavita     HANDY BULKER     Jul 1995     Cassini Ship Owning    

 

